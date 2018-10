"Все серьезно": Тереза Мэй с кобурой поставила пользователей в тупик

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая ранее отличилась своим неуместным реверансом перед королевой, поставила в тупик пользователей сети своим гаджетом.

Фотографии с Мэй, у которой на поясе закреплен чехол, опубликовала в Twitter Hannah Jane Parkinson.

"Напомним, что Тереза Мэй носит свой телефон в ... кобуре", - подписала она снимки.

Just a reminder that Theresa May carries her phone in a...holster pic.twitter.com/iGOVFiinOE

"Мне нравится ее неприхотливость", "Все еще использует ... эээ ... Blackberry?", "Этот город слишком мал для нас двоих", "Определенно не часы Apple", "21 век", - иронизируют пользователи в сети.

Однако некоторые посчитали, что это может быть датчиком глюкозы для страдающих диабетом.

I think it might be one of these glucose sensors for diabetes sufferers pic.twitter.com/PWJusy9huh