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"Все серьезно": Тереза Мэй с кобурой поставила пользователей в тупик

1.3тЧитать материал на украинском

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая ранее отличилась своим неуместным реверансом перед королевой, поставила в тупик пользователей сети своим гаджетом.

Фотографии с Мэй, у которой на поясе закреплен чехол, опубликовала в Twitter Hannah Jane Parkinson.

"Напомним, что Тереза Мэй носит свой телефон в ... кобуре", - подписала она снимки.

"Все серьезно": Тереза Мэй с кобурой поставила пользователей в тупик

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"Все серьезно": Тереза Мэй с кобурой поставила пользователей в тупик

"Мне нравится ее неприхотливость", "Все еще использует ... эээ ... Blackberry?", "Этот город слишком мал для нас двоих", "Определенно не часы Apple", "21 век", - иронизируют пользователи в сети.

Однако некоторые посчитали, что это может быть датчиком глюкозы для страдающих диабетом.

Как сообщал OBOZREVATEL, британский премьер известна своими неуклюжими танцами. В частности, Мэй станцевала во время турне по Африке, ее движения сравнили с роботом.

Персона
Тереза Мэй
Место
Великобритания
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ничего удивительного, что она такую сказку про Скрипаля придумала. Старушке на покой пора.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Электошокер...Боится маньяков Видно с детства остался ..или от бабушки в наследство
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