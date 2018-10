"Все серйозно": Тереза ​​Мей з кобурою поставила користувачів в глухий кут

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей, яка раніше відзначилася своїм недоречним реверансом перед королевою, збила з пантелику користувачів мережі своїм гаджетом.

Фотографії з Мей, у якої на поясі закріплено чохол, опублікувала в Twitter Hannah Jane Parkinson.

"Нагадаємо, що Тереза ​​Мей носить свій телефон в ... кобурі", - підписала вона знімки.

Just a reminder that Theresa May carries her phone in a ... holster pic.twitter.com/iGOVFiinOE

"Мені подобається її невибагливість", "Все ще використовує ... еее ... Blackberry?", "Це місто дуже мале для нас двох", "Безумовно не годинник Apple", "21 століття", - іронізують користувачі в мережі.

Однак деякі вважають, що це може бути датчиком глюкози для хворих на діабет.

I think it might be one of these glucose sensors for diabetes sufferers pic.twitter.com/PWJusy9huh