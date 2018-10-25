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"Все серйозно": Тереза ​​Мей з кобурою поставила користувачів в глухий кут

4.7тЧитати матеріал російською

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей, яка раніше відзначилася своїм недоречним реверансом перед королевою, збила з пантелику користувачів мережі своїм гаджетом.

Фотографії з Мей, у якої на поясі закріплено чохол, опублікувала в Twitter Hannah Jane Parkinson.

"Нагадаємо, що Тереза ​​Мей носить свій телефон в ... кобурі", - підписала вона знімки.

"Все серйозно": Тереза ​​Мей з кобурою поставила користувачів в глухий кут

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"Все серйозно": Тереза ​​Мей з кобурою поставила користувачів в глухий кут

"Мені подобається її невибагливість", "Все ще використовує ... еее ... Blackberry?", "Це місто дуже мале для нас двох", "Безумовно не годинник Apple", "21 століття", - іронізують користувачі в мережі.

Однак деякі вважають, що це може бути датчиком глюкози для хворих на діабет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський прем'єр відома своїми незграбними танцями. Зокрема, Мей станцювала під час турне по Африці, її руху порівняли з роботом.

Особа
Тереза ​​Мей
Місце
Великобританія
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
А как она танцует !!!!
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Зачем нездоровых людей на такие должности ставить...
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ничего удивительного, что она такую сказку про Скрипаля придумала. Старушке на покой пора.
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