В супермаркете Херсона парень разделся и устроил "заплыв" в аквариуме для рыбы. Видео 18+

В Херсоне парень в трусах, шапочке для плаванья и очках залез в аквариум с живой рыбой в супермаркете "Сильпо".

Инцидент произошел 22 ноября в торговом центре "Фабрика". Соответствующее видео было опубликовано в Facebook-группе "Херсон и окрестности" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Выходку парня на камеру записывал, очевидно, его товарищ. Он громко смеялся и матерился. За "водными процедурами" наблюдали и другие посетители супермаркета.

Посетитель "Сильпо" окунулся в аквариум Скриншот видео

Примечательно, что полуголый парень пытался не нарушать карантинные нормы. У него была медицинская маска, правда, на подбородке.

Шутник быстро забрался в аквариум к карпам, который был прикрыт крышкой. Он провел в воде несколько секунд, после чего выбрался из стеклянной коробки.

Местный портал "Кавун.City" пишет, что парня за мелкое хулиганство разыскивает полиция.

Ему грозит наказание в виде штрафа в размере до 199 гривен. Также статья 173 КУоАП предусматривает общественные работы на срок до 60 часов, исправительные работы сроком до двух месяцев (за вычетом 20% от заработка в пользу государства) или арест до 15 суток.

По данным журналистов, в аквариум залез местный блогер-пранкер Михаил Шаталов. Он снимает неоднозначные видео, которые публикует в Instagram и YouTube.

Ранее Шаталов снял пранк в похожей шапочке для плавания Скриншот ролика

Осторожно, нецензурная лексика!

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве сотрудник налоговой полиции пытался украсть из одного из супермаркетов презервативы и смазку, общая стоимость которых составила 961 гривну.