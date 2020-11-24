У супермаркеті Херсона хлопець роздягнувся і влаштував "заплив" в акваріумі для риби. Відео 18+

У Херсоні хлопець у трусах, шапочці для плавання й окулярах заліз в акваріум із живою рибою в супермаркеті "Сільпо".

Інцидент стався 22 листопада в торговому центрі "Фабрика". Відповідне відео було опубліковане в Facebook-групі "Херсон и окрестности" (щоб подивитися ролик, доскрольте сторінку до кінця).

Витівку хлопця на камеру записував, очевидно, його товариш. Він голосно сміявся і матюкався. За "водними процедурами" спостерігали й інші відвідувачі супермаркету.

Відвідувач "Сільпо" занурився в акваріум Скриншот відео

Прикметно, що напівголий хлопець намагався не порушувати карантинні норми. У нього була медична маска, щоправда, на підборідді.

Жартівник швидко забрався в акваріум до коропів, який був прикритий кришкою. Він провів у воді кілька секунд, після чого вибрався зі скляної коробки.

Місцевий портал "Кавун.City" пише, що хлопця за дрібне хуліганство розшукує поліція.

Йому загрожує покарання у вигляді штрафу в розмірі до 199 гривень. Також стаття 173 КУпАП передбачає громадські роботи на строк до 60 годин, виправні роботи на строк до двох місяців (за вирахуванням 20% від заробітку на користь держави) або арешт до 15 діб.

За даними журналістів, в акваріум заліз місцевий блогер-пранкер Михайло Шаталов. Він знімає неоднозначні відео, які публікує в Instagram та YouTube.

Раніше Шаталов зняв пранк у схожій шапочці для плавання Скриншот ролика

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Як писав OBOZREVATEL, раніше в Києві співробітник податкової поліції намагався вкрасти з одного із супермаркетів презервативи та змазку, загальна вартість яких склала 961 гривню.