У США жорстко потролили рупора Путіна

У США потролили прес-секретаря глави РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова за висловлювання про американську базу в Польщі.

Напередодні в Росії заявили, що готові піти на недипломатичні заходи в разі розміщення в Польщі військової бази США. Пєсков, зокрема, назвав такі дії "експансіоністськими", які "призводять до контрзаходів російської сторони, щоб збалансувати паритет, який кожен раз таким чином порушується".

У свою чергу історик Моллі Маккей іронічно перефразувала відповідь Пєскова на ініціативу Польщі.

"Пєсков: коли НАТО пересуває сили НАТО всередині території НАТО - це провокація. Так, нові члени НАТО важко працювали, щоб вступити в організацію, але ми будемо продовжувати цю маячню ще 25 років, тому що Росія, а не Європа, повинна вирішувати, як буде забезпечуватися безпека Європи", - написала вона у Twitter.

Peskov: NATO moving NATO forces inside NATO territory is provocation. Yes, new NATO members worked hard to get in, but we'll continue this nonsense narrative for another 25yrs b / c Russia, not Europe, should obvi get to decide how European security happens / 6 pic.twitter.com/JY1z6ODgNb