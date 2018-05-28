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У США жорстко потролили рупора Путіна

1.8тЧитати новину російською

У США потролили прес-секретаря глави РФ Володимира Путіна Дмитра Пєскова за висловлювання про американську базу в Польщі.

Напередодні в Росії заявили, що готові піти на недипломатичні заходи в разі розміщення в Польщі військової бази США. Пєсков, зокрема, назвав такі дії "експансіоністськими", які "призводять до контрзаходів російської сторони, щоб збалансувати паритет, який кожен раз таким чином порушується".

У свою чергу історик Моллі Маккей іронічно перефразувала відповідь Пєскова на ініціативу Польщі.

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"Пєсков: коли НАТО пересуває сили НАТО всередині території НАТО - це провокація. Так, нові члени НАТО важко працювали, щоб вступити в організацію, але ми будемо продовжувати цю маячню ще 25 років, тому що Росія, а не Європа, повинна вирішувати, як буде забезпечуватися безпека Європи", - написала вона у Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, США вирішили стягнути до кордонів Росії потужну зброю.

Особа
Дмитро Пєсков
Місце
США
Об'єкт
НАТО
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