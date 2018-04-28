В сети показали "рождение ватника": опубликовано фото

Российский художник Василий Слонов создал инсталляцию под названием "Рождение ватника".

На ней видно, как предмет одежды появляется из лопнувшего ватного яйца, сообщает в своем телеграм-канале российский журналист Аркадий Бабченко.

"Арт-объект был отправлен на выставку "Ватники апокалипсиса", проходящую в московской современной галерее "Винзавод". Те, кто уже успел обозреть инсталляцию, отметили, что ватное яйцо, из которого появляется на свет стёганая куртка, напоминает яйца инопланетян из кинокартины "Чужой", - иронизирует журналист.

"Рождение ватника" Telegram

Как сообщал "Обозреватель", ранее московская радиостанция пригласила на эфир стилиста, чтобы выяснить, как и с чем лучше носить ватник летом.