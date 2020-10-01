В сети показали "кандидата в мэры", который говорит только правду. Видео

Мария Шевчук Курьезы 13:17, 1.10.2020

В Суммах сняли шуточный ролик о "кандидате в мэры", который говорит только правду.

Ролик опубликовал в своем Telegram-канале экс-нардеп Борислав Береза, назвав его "хорошим обобщенным портретом "слуги народа" для инфантильного избирателя".

На ролике журналистка берет комментарий у "кандидата в меры" Анатолия Почечуна, который отвечает на стандартные предвыборные вопросы откровенной руганью. "Политик" обещает воровать и игнорировать интересы граждан.

Видео содержит ненормативную лексику (18+)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский телеведущий Иван Ургант опубликовал шуточный ролик, в котором он "покатался" на машине до Останкино c президентом России Владимиром Путиным.

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