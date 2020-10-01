У мережі показали "кандидата в мери", який говорить тільки правду. Відео

Марія Шевчук Курйози 13:17, 1.10.2020

У Сумах зняли жартівливий ролик про "кандидата в мери", який говорить тільки правду.

Ролик оприлюднив в своєму Telegram-каналі екснардеп Борислав Береза, назвавши його "хорошим узагальненим портретом "слуги народу" для інфантильного виборця".

На ролику журналістка бере коментар у "кандидата у мери" Анатолія Почечуна, який відповідає на стандартні передвиборчі питання відвертою лайкою. "Політик" обіцяє красти і ігнорувати інтереси громадян.

Відео містить ненормативну лексику (18+)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський телеведучий Іван Ургант опублікував жартівливий ролик, в якому він "покатався" на машині до Останкіно c президентом Росії Володимиром Путіним.

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