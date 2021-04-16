В Черкассах пассажир ударил кондуктора и сбежал через окно троллейбуса. Видео

В Черкассах пассажир троллейбуса ударил кондуктора и сбежал через окно транспорта. Инцидент произошел, когда женщина поинтересовалась, платил ли он за проезд и вызвала полицию.

Видео курьезного момента в Facebook опубликовал заместитель коммунального предприятия "Черкассыэлектротранс" Тарас Хвыль (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Вот так уходят нарушители до приезда полиции ("заяц", который еще и ударил кондуктора), – написал он.

Отмечается, что общественный транспорт остановился, когда горожанин пролезал сквозь открытую форточку. Свидетелями курьезной ситуации стали десятки граждан в троллейбусе. Одни обозвали мужчину дураком, другие же советовали ему не выпрыгивать на проезжую часть.

Пассажир-"заяц" сбежал через окно троллейбуса Facebook Тараса Хвыля

"Кондуктор подошла к нему и попросила оплатить проезд, а он был нетрезв. Начал рассказывать, что у него нет денег, повышал голос, грубил. Она ему сделала замечание относительно внешнего вида, мол, что и "штаны скоро спадут". Платить он все же отказался, поэтому его попросили готовиться на выход на следующей остановке", – рассказал Хвыль в комментарии "Суспільному".

Перед бегством из транспорта пассажир ударил кондуктора Facebook Тараса Хвыля

По его словам, после этого кондкутор пошла дальше по салону, однако молодой человек догнал ее и ударил ногой в спину. Транспорт остановили, вызвали полицию. Безбилетный пассажир, поняв, что ситуация серьезная, полез в форточку – там он застрял частью тулуба, но все же сумел вылезти наружу и показал всем средний палец с улицы.

"Неприятные ситуации случаются часто, почти каждый день, однако таких инцидентов еще не было", – добавил Тарас Хвыль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пригороде Харькова – поселке Песочин – участнику боевых действий водители общественного транспорта трижды отказали в льготном проезде. В автобусе случился конфликт, поэтому ветерану АТО пришлось вызвать на автостанцию полицию.