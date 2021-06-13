Украинцы пристыдили Россию за плагиат эксклюзивного видеоролика

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Курьезы
1 минута
6,0 т.
Украинцы пристыдили Россию за плагиат эксклюзивного видеоролика

Украинцы высмеяли видеоролик российского производства "Что такое Россия?", представляющий собой кальку творческой экранизации украинского блогера Назара Дороша. Российских операторов справедливо попрекнули в отсутствии свежих идей.

Об этом авторы заявили на официальной странице Украины в Twitter. Там же указана ссылка на оригинальный ролик (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вам лучше найти кого-нибудь, кто создаст аутентичный контент", – иронично заметили разоблачители плагиата.

МИД Украины уличил Россию в плагиате .
Видео дня

Отметим, что идея эксклюзивного ролика Дороша заключается в стремительной смене кадров под вирусный музыкальный трек географических преимуществ страны, а также ее национального колорита и архитектуры. Впервые ролик "Что такое Украина?", восхитивший миллионы зрителей, появился в сети три месяца назад.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2021 года известную ювелирную сеть "Золотой век" уличили в плагиате изделий иностранного бренда. Руководство украинской компании драгоценных изделий не осталось в стороне от скандала.

Россия