Украинцы пристыдили Россию за плагиат эксклюзивного видеоролика

Украинцы высмеяли видеоролик российского производства "Что такое Россия?", представляющий собой кальку творческой экранизации украинского блогера Назара Дороша. Российских операторов справедливо попрекнули в отсутствии свежих идей.

Об этом авторы заявили на официальной странице Украины в Twitter. Там же указана ссылка на оригинальный ролик (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вам лучше найти кого-нибудь, кто создаст аутентичный контент", – иронично заметили разоблачители плагиата.

Видео дня

Отметим, что идея эксклюзивного ролика Дороша заключается в стремительной смене кадров под вирусный музыкальный трек географических преимуществ страны, а также ее национального колорита и архитектуры. Впервые ролик "Что такое Украина?", восхитивший миллионы зрителей, появился в сети три месяца назад.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2021 года известную ювелирную сеть "Золотой век" уличили в плагиате изделий иностранного бренда. Руководство украинской компании драгоценных изделий не осталось в стороне от скандала.