Главная турецкая газета Нurriyet по ошибке "женила" президента Украины Владимира Зеленского на певице и актрисе Верой Брежневой.

Ошибку допустили в статье о больной коронавирусом первой леди Украины Елене Зеленской. Пользователь Елена Тарнавская выложила в Facebook снимок заметки, а ее электронный вариант размещен на официальном сайте издания (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Соответствующий материал вышел в печать 17 июня. Правда, вместо семейной фотографии украинского президента с женой статью проиллюстрировали постером из фильма "8 лучших свиданий". В нем, как известно, Владимир Зеленский и Вера Брежнева сыграли роль пары.

Нurriyet перепутала Елену Зеленскую с певицей Верой Брежневой

Отметим, что в Турции Нurriyet считается топовой газетой. Ее тираж в прошлом году достиг более 300 тысяч экземпляров.

Заметка о первой леди Украины в газете Нurriyet Facebook Елены Тарнавской

Вскоре журналисты, вероятно, осознали ошибку и исправили ее на сайте издания, проиллюстрировав статью снимком самого президента Украины. Однако мессенджеры до сих пор показывают первое фото, где Зеленский изображен с другой женщиной.

Издание исправило ляп в электронной версии hurriyet.com.tr

Как сообщал OBOZREVATEL, жену президента Украины Елену Зеленская 16 июня госпитализировали из-за коронавируса. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию.