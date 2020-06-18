Топова турецька газета "одружила" Зеленського із Брежнєвою. Фото
Головна турецька газета Нurriyet помилково "одружила" президента України Володимира Зеленського зі співачкою та актрисою Вірою Брежнєвою.
Помилки допустилися у матеріалі про хвору на коронавірус першу леді України Олену Зеленську. Користувачка Олена Тарнавська виклала у Facebook знімок замітки, а її електронний варіант розміщено на офіційному сайті видання (щоб подивитися знімки, доскрольте новину до кінця).
Відповідний матеріал вийшов у друк 17 червня. Щоправда, замість сімейної фотографії українського президента із дружиною статтю проілюстрували постером із фільму "8 кращих побачень". У ньому, як відомо, Володимир Зеленський та Віра Брежнєва зіграли роль пари.
Зауважимо, що у Туреччині Нurriyet вважається топовою газетою. Її тираж торік сягнув більше 300 тисяч примірників.
Незабаром журналісти, ймовірно, усвідомили помилку і виправили її на сайті видання, проілюструвавши статтю знімком самого президента України. Однак месенджери досі показують попереднє фото, де Зеленський зображений із іншою жінкою.
Як повідомляв OBOZREVATEL, дружину президента України Олену Зеленську 16 червня госпіталізували через коронавірус. У неї діагностували двобічну пневмонію.