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"Теперь не только моют": успех российских туалетов на МКС подняли на смех

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NASA заказало у России ремонт и техническое обслуживание туалета в американском сегменте США Международной космической станции (МКС).

В сети эта новость вызвала настоящий ажиотаж. Пользователи высмеяли "успех" российской космонавтики.

"Теперь россияне не только моют туалеты в американском модуле МКС, но еще и чинят. Ко(c)мическая держава", – пошутили в сети.

Некоторые даже придумали своеобразные "туалетные" анекдоты.

"Теть Дусь, а как*шки в американском туалете убрала? - А як же! И хлоркой все обработала", - пошутили над важностью миссии.

"Если они так же обслуживают туалеты на МКС, как российские общественные туалеты, то я не завидую космонавтам", - прокомментировали в комментариях.

"Санкции на туалет!", "Вот теперь высылайте на МКС Сердюкова, пусть там делает туалеты платными", "США попросили Россию отремонтировать туалет на МКС. А что? Американцы чистить туалеты не хотят? Кидайте на спичках", "По ремонту космических туалетов Россия впереди планеты всей. Вот США и попросили помочь", – написали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России заявили, что не намерены прекращать сотрудничество с США в космической сфере.

Читайте все новости по теме "курьезы" на Обозревателе.

Тема
курьезы
Место
Россия
Объект
МКС
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Наконец кацапы нашли свое призвание в космосе. Не зря только у них есть якутский скульптор, большой спец в области дерьмоведения. Не иначе как консультирует кацапских сортирных знатоков
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