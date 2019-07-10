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"Сказочный эколог!" Путина подняли на смех в сети из-за червей

6.9т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путинвызвал шквал насмешек в сети своим заявлением о вреде альтернативных источников энергии.

Его высказывание на Глобальном саммите по производству и индустриализации буквально "взорвало" пользователей. Так, он высказался против использования ветряков. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Комфортно ли людям будет жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей? … Сколько птиц гибнет из-за ветряков? Они (ветряки) так трясутся, что червяки вылезают из земли. Это не шутки. Это последствия", – сказал Путин.

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Владимир Путин

Владимир Путин

rus.live

В сети реакции долго ждать не пришлось. "Он за червей больше переживает, чем за свой народ. Сказочный эколог", "Перепутал таблетки утренние и вечерние", "Маразм нарастает", "Крыша поехала у старика", – возмущаются россияне в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Путин вновь озадачил сеть странным поведением в компании маленького мальчика.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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