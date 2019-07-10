"Сказочный эколог!" Путина подняли на смех в сети из-за червей

Президент России Владимир Путинвызвал шквал насмешек в сети своим заявлением о вреде альтернативных источников энергии.

Его высказывание на Глобальном саммите по производству и индустриализации буквально "взорвало" пользователей. Так, он высказался против использования ветряков. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Комфортно ли людям будет жить на планете, уставленной частоколом ветряков и покрытой несколькими слоями солнечных батарей? … Сколько птиц гибнет из-за ветряков? Они (ветряки) так трясутся, что червяки вылезают из земли. Это не шутки. Это последствия", – сказал Путин.

Владимир Путин rus.live

В сети реакции долго ждать не пришлось. "Он за червей больше переживает, чем за свой народ. Сказочный эколог", "Перепутал таблетки утренние и вечерние", "Маразм нарастает", "Крыша поехала у старика", – возмущаются россияне в комментариях.

Путин заявил, что от ветряков "из земли вылазят и гибнут червяки, как и всё живое".



А от выбросов газов после сжигания угля и нефти - ничего не вылазит и не гибнет. Всё живое там просто не живёт. "Сказочный долбоеб" про этого торговца керосинками - даже как-то слишком мягко 😂 pic.twitter.com/LBuDS1O24A — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 9 июля 2019 г.

Песков заявил, что доклад Путина о червях основан на фактическом материале, подтверждённом документальными кадрами. pic.twitter.com/dhz23BpNBc — Alex Belenky (@gun1man) 9 июля 2019 г.

Я был в Германии, у Меркель, видел ветряки,

И рядом с ними на земле лежали червяки.

Они просили взять с собой, к берёзкам у реки,

Телами выложив на поле "Путин, помоги!" — Санкционный фрукт (@Buddy_Judge) 9 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Путин вновь озадачил сеть странным поведением в компании маленького мальчика.

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