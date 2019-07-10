"Казковий еколог!" Путіна підняли на сміх у мережі через черв'яків

Президент Росії Володимир Путін викликав шквал насмішок у мережі своєю заявою про шкоду альтернативних джерел енергії.

Його висловлювання на Глобальному саміті з виробництва та індустріалізації буквально "підірвали" користувачів. Так, він висловився проти використання вітряків. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Чи комфортно людям буде жити на планеті, заставленій частоколом вітряків і покритої декількома шарами сонячних батарей?... Скільки птахів гине через вітряки? Вони (вітряки) так трясуться, що черв'яки вилазять із землі. Це не жарти. Це наслідки", – сказав Путін.

Володимир Путін rus.live

У мережі реакції довго чекати не довелося. "Він за черв'яків більше переживає, ніж за свій народ. Казковий еколог", "Переплутав таблетки ранкові та вечірні", "Маразм наростає", "Дах поїхав у старигана, – обурюються росіяни у коментарях.

Путін заявив, що від вітряків "з землі вилазять і гинуть черв'яки, як і все живе".



А від викидів газів після спалювання вугілля і нафти - нічого не вилазить і не гине. Все живе там просто не живе. "Казковий долбоеб" про цього торговця керосинками - навіть якось занадто м'яко 😂 pic.twitter.com/LBuDS1O24A - Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 9 липня 2019 р

Пєсков заявив, що доповідь Путіна про хробаків заснований на фактичному матеріалі, підтвердженому документальними кадрами. pic.twitter.com/dhz23BpNBc - Alex Belenky (@ gun1man) 9 липня 2019 р

Я був в Німеччині, у Меркель, бачив вітряки,

І поруч з ними на землі лежали черв'яки.

Вони просили взяти з собою, до берізки біля річки,

Тілами виклавши на поле "Путін, допоможи!" - Санкційний фрукт (@Buddy_Judge) 9 липня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Путін знову спантеличив мережу дивною поведінкою в компанії маленького хлопчика.

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