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"Казковий еколог!" Путіна підняли на сміх у мережі через черв'яків

6.9т Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін викликав шквал насмішок у мережі своєю заявою про шкоду альтернативних джерел енергії.

Його висловлювання на Глобальному саміті з виробництва та індустріалізації буквально "підірвали" користувачів. Так, він висловився проти використання вітряків. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Чи комфортно людям буде жити на планеті, заставленій частоколом вітряків і покритої декількома шарами сонячних батарей?... Скільки птахів гине через вітряки? Вони (вітряки) так трясуться, що черв'яки вилазять із землі. Це не жарти. Це наслідки", – сказав Путін.

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Володимир Путін

Володимир Путін

rus.live

У мережі реакції довго чекати не довелося. "Він за черв'яків більше переживає, ніж за свій народ. Казковий еколог", "Переплутав таблетки ранкові та вечірні", "Маразм наростає", "Дах поїхав у старигана, – обурюються росіяни у коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Путін знову спантеличив мережу дивною поведінкою в компанії маленького хлопчика.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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