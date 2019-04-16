"Скабеева – сц*кло": топ-пропагандистка Путина "отморозилась" от дебатов с Соколовой

Скандальная российская пропагандистка Ольга Скабеева так и не ответила на предложение украинской журналистки Янины Соколовой провести совместные дебаты.

"Скабеева морозится. Ответа на вызов так и не последовало", - написала в Twitter украинка.

Согласно голосованию среди подписчиков, кремлевскую ведущую признали "сциклом" 48% читателей, "ссыклом" - 36%, а 16% вообще не знают, кто это такая.

.@OSkabeeva морозится. Ответа на вызов так и не последовало.https://t.co/8CnuXvysb5



Поделитесь этим видео - пускай больше людей узнают, что Ольга #Скабеева таки: — Яніна Соколова (@IaninaSokolova) 16 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Скабеева заявила, что является якобы очень популярной в Украине, и пожалела, что регистрация кандидатов на выборы президента в стране уже окончена.

Позднее она опозорилась нелепым роликом, в котором возомнила себя кандидатом в президенты Украины. В нем пособница путинского режима показала неспособность говорить на украинском языке, сделав по несколько ошибок почти в каждом слове.

Соколова затроллила Скабееву за нелепый ролик и сняла забавную пародию на него.

В начале апреля Скабеева заявила, что готова стать модератором на дебатах кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

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