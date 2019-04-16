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"Скабеева – сц*кло": топ-пропагандистка Путина "отморозилась" от дебатов с Соколовой

3.7тЧитать материал на украинском

Скандальная российская пропагандистка Ольга Скабеева так и не ответила на предложение украинской журналистки Янины Соколовой провести совместные дебаты.

"Скабеева морозится. Ответа на вызов так и не последовало", - написала в Twitter украинка.

Согласно голосованию среди подписчиков, кремлевскую ведущую признали "сциклом" 48% читателей, "ссыклом" - 36%, а 16% вообще не знают, кто это такая.

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"Скабеева – сц*кло": топ-пропагандистка Путина "отморозилась" от дебатов с Соколовой

"Скабеева – сц*кло": топ-пропагандистка Путина "отморозилась" от дебатов с Соколовой

"Скабеева – сц*кло": топ-пропагандистка Путина "отморозилась" от дебатов с Соколовой

"Скабеева – сц*кло": топ-пропагандистка Путина "отморозилась" от дебатов с Соколовой

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
российская пропаганда
Персоны
Янина СоколоваОльга Скабеева
Место
Украина
Тег
дебаты
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Скабеева не опустится до дебатов с трамвайной хабалкой. Она даже материться так не умеет.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Шикарный заголовок !!! Обоз на Пулицеровскую премию можно номинировать!!!
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Ш. Олег
Ш. Олег
Предлагаю свою кандидатуру вместо Скабеевой. В доказательство того, что я ссыкло не хуже неё, согласен сдать анализы сразу за двоих. :)
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Ш. Олег, я согласен...
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