"Скабєєва – сц*кло": топ-пропагандистка Путіна "відморозилася" від дебатів з Соколовою

Скандальна російська пропагандистка Ольга Скабєєва так і не відповіла на пропозицію української журналістки Яніни Соколової провести спільні дебати.

"Скабєєва морозиться. Відповіді на виклик так і не надійшло", – написала в Twitter українка.

Згідно з голосуванням серед підписників, кремлівську ведучу визнали "сциклом" 48% читачів, "ссыклом" - 36%, а 16% взагалі не знають, хто це така.

. @OSkabeeva морозиться. Відповіді на виклик так і не послідувало. https://t.co/8CnuXvysb5



Поділіться цим відео - нехай більше людей дізнаються, що Ольга # Скабеева таки: - Яніна Соколова (@IaninaSokolova) 16 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Скабєєва заявила, що є нібито дуже популярною в Україні, і пошкодувала, що реєстрація кандидатів на вибори президента в країні вже закінчена.

Пізніше вона зганьбилася безглуздим роликом, в якому вважає себе кандидатом у президенти України. У ньому пособниця путінського режиму показала нездатність говорити українською мовою, зробивши по кілька помилок майже в кожному слові.

Соколова затролила Скабєєву за безглуздий ролик і зняла забавну пародію на нього.

На початку квітня Скабєєва заявила, що готова стати модератором на дебатах кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

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