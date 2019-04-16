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"Скабєєва – сц*кло": топ-пропагандистка Путіна "відморозилася" від дебатів з Соколовою

3.7тЧитати матеріал російською

Скандальна російська пропагандистка Ольга Скабєєва так і не відповіла на пропозицію української журналістки Яніни Соколової провести спільні дебати.

"Скабєєва морозиться. Відповіді на виклик так і не надійшло", – написала в Twitter українка.

Згідно з голосуванням серед підписників, кремлівську ведучу визнали "сциклом" 48% читачів, "ссыклом" - 36%, а 16% взагалі не знають, хто це така.

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"Скабєєва – сц*кло": топ-пропагандистка Путіна "відморозилася" від дебатів з Соколовою

"Скабєєва – сц*кло": топ-пропагандистка Путіна "відморозилася" від дебатів з Соколовою

"Скабєєва – сц*кло": топ-пропагандистка Путіна "відморозилася" від дебатів з Соколовою

"Скабєєва – сц*кло": топ-пропагандистка Путіна "відморозилася" від дебатів з Соколовою

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше Скабєєва заявила, що є нібито дуже популярною в Україні, і пошкодувала, що реєстрація кандидатів на вибори президента в країні вже закінчена.

  • Пізніше вона зганьбилася безглуздим роликом, в якому вважає себе кандидатом у президенти України. У ньому пособниця путінського режиму показала нездатність говорити українською мовою, зробивши по кілька помилок майже в кожному слові.

  • Соколова затролила Скабєєву за безглуздий ролик і зняла забавну пародію на нього.

  • На початку квітня Скабєєва заявила, що готова стати модератором на дебатах кандидатів у президенти України Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

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Тема
російська пропаганда
Особи
Яніна СоколоваОльга Скабєєва
Місце
Україна
Тег
дебати
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Скабеева не опустится до дебатов с трамвайной хабалкой. Она даже материться так не умеет.
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Шикарный заголовок !!! Обоз на Пулицеровскую премию можно номинировать!!!
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Ш. Олег
Ш. Олег
Предлагаю свою кандидатуру вместо Скабеевой. В доказательство того, что я ссыкло не хуже неё, согласен сдать анализы сразу за двоих. :)
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Ш. Олег, я согласен...
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