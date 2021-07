'Симпсоны' знали о полете Брэнсона в космос еще 13 лет назад: сбылось очередное предсказания мультсериала

"Симпсоны" в очередной раз доказали, что являются не обычным мультсериалом, а настоящим оракулом. На этот раз сбылось их пророчества относительно полета Ричарда Брэнсона в космос.

На это обратил внимание пользователь Twitter Адитья Кондавар. Он напомнил всем 8-й эпизод 20 сезона "The Burns and the Bees", в котором показали человека в космосе, похожего на миллиардера Ричарда Брэнсона.

Пользователь сделал коллаж, сравнив кадры мультсериала и фото суборбитального полета Брэнсона, который миллиардер совершил 11 июля.

"Каким образом сериал "Симпсоны"может предсказывать все, черт возьми?", — задался он вопросом.

На коллаж пользователя обратили внимание в компании Брэнсона Virgin Atlantic. У миллиардера согласились с тем, что мультсериал действительно предсказал полет.

"Симпсоны предсказали это", — прокомментировали в Virgin Atlantic.

Отметим, что Ричард Брэнсон послужил прообразом для одного из персонажей "Симпсонов" – миллиардера-злодея Хэнка Скорпио. Он появлялся в эпизодах "Лиза - инвестор", "Бернс и пчелы" и "Гид для принцессы".

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля британский 70-летний миллиардер Ричард Брэнсон отправился в суборбитальный полет на космическом корабле VSS Unity, сделанном собственной компанией Virgin Galactic. После полета аппарат успешно приземлился, а миллиардер поделился впечатлениями.