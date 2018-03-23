"Е*анутая на всю голову": Шкиряк сравнил Савченко с террористом ИГИЛ

Внефракционный нардеп Надежда Савченко не понесла бы должной ответственности в случае воплощения своего плана по организации теракта в Верховной Раде.

Как пишет на своей странице в Facebook советник главы МВД Зорян Шкиряк, ее поступок одобрили бы российско-пропагандистские каналы.

"Террориста "ИГИЛ" во Франции, захватившего заложников, застрелили на*ер! Респект и уважение! А вот если бы, не дай Бог, е*анута на всю голову (но осознанная) соратница главарей российско-террористической банды "ДНР" Захара и Ташкента, идеологическая сепарша Надя, вполне сознательно и целенаправленно за*ерячила гранаты в парламенте и убила пару десятков депутатов, министров, журналистов и просто невинных граждан, что было бы тогда? У нас ее бы с восторгом приветствовали на "мураевском" российско-пропагандистском канале, залайкали до дыр и аплодировали стоя за такой "героизм и жертвенность?" - пишет он.

По его словам, обидно и стыдно наблюдать за совершенно искаженным сознанием и элементарной тупостью.

Как сообщал "Обозреватель", прокурор Главной военной прокуратуры Александр Банник заявил, что Савченко грозит от 10 до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества.