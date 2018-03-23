"Ї*анута на всю голову": Шкіряк порівняв Савченко з терористом ІДІЛ

Позафракційний нардеп Надія Савченко не понесла б належної відповідальності в разі втілення свого плану по організації теракту в Верховній Раді.

Як пише на своїй сторінці в Facebook радник глави МВС Зорян Шкіряк, її вчинок схвалили б російсько-пропагандистські канали.

"Терориста "ІДІЛ" у Франції, який захопив заручників, застрелили на*єр! Респект і повага! А ось якби, не дай Бог, ї*анута на всю голову (але свідома) соратниця ватажків російсько-терористичної банди "ДНР" Захара і Ташкента, ідеологічна сєпарша Надя, цілком свідомо і цілеспрямовано за*ерячила гранати в парламенті і вбила пару десятків депутатів, міністрів, журналістів і просто безневинних громадян, що було б тоді? У нас її б із захопленням вітали на "мураєвському" російсько-пропагандистському каналі, залайкали до дірок і аплодували стоячи за такий "героїзм і жертовність?" - пише він.

За його словами, прикро і соромно спостерігати за абсолютно спотвореною свідомістю і елементарною тупістю.

Як повідомляв "Обозреватель", прокурор Головної військової прокуратури Олександр Банник заявив, що Савченко загрожує від 10 до 15 років ув'язнення або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.