Сеть позабавил засыпающий под голос Путина российский премьер. Видео

Юрий Сергиенко Курьезы 21:19, 28.04.2020 Обновлено: 22:03, 28.04.2020

В сети появилось видео с якобы засыпающим премьер-министром России Михаилом Мишустиным во время речи президента Владимира Путина.

Кадры, опубликованные в Twitter, позабавили россиян (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

"Мишустин засыпает, пока слушает Путина. Его наверно Медведев заразил", – сказано в комментарии к видео.

Пользователей позабавил ролик, многие вспомнили подобную историю с Дмитрием Медеведевым, когда тот еще возглавлял правительство: "Я не сплю, я медленно моргаю...", "Должность такая – "Спящий", "Мишутка его покусал, когда беднягу от кресла отдирали".

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2015 года пользователи соцсетей "потроллили" премьер-министра России Дмитрия Медведева, который якобы спал во время выступления Владимира Путина перед Федеральным собранием.

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