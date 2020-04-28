Мережу потішив російський прем'єр, який засинає під голос Путіна. Відео

Юрій Сергієнко Курйози 21:19, 28.04.2020 Оновлено: 22:03, 28.04.2020

У мережі з'явилося відео з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним, який нібито засинає під час промови президента Володимира Путіна.

Кадри, опубліковані у Twitter, потішили росіян (щоб подивитися відео, проскрольте новину до кінця).

"Мішустін засинає, поки слухає Путіна. Його, напевно, Медведєв заразив", – ідеться в коментарі до відео.

Користувачів потішив ролик, багато хто пригадав подібну історію з Дмитром Медеведєвим, коли той іще очолював уряд: "Я не сплю, я повільно моргаю...", "Посада така – "Сплячий", "Мішутка його покусав, коли бідолаху від крісла віддирали".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2015 року користувачі соцмереж "потролили" прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, який нібито спав під час виступу Володимира Путіна перед Федеральними зборами.

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