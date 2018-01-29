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Щеки-базуки: снимок Путина "без фотошопа" вызвал ажиотаж в сети

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Внешний вид лица президента России Владимира Путина породил очередную волну обсуждений вокруг того, что он якобы пользуется услугами пластических хирургов.

Соответствующее фото опубликовал в своем Facebook блогер Антон Ходза.

"Что-то Пыня как-то не того без фотошопа" - написал он, вызвав ажиотаж среди подписчиков.

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"Щеки-базуки", "Да это просто двойника взяли заношенного", "Затек, совсем затек", "Хлюпает подбородком", "Надеюсь, скоро в гробу будет лучше выглядеть", - посыпались комментарии.

Как сообщал "Обозреватель", российский журналист, работающий в Украине, Евгений Киселев рассказал, что Путин постоянно делает операции на лице.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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