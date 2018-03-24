Савченко с гранатой высмеяли в едкой карикатуре

Внефракционного народного депутата Надежду Савченко высмеяли в карикатуре с гранатой.

Соответствующий рисунок опубликовал художник Андрей Петренко на странице проекта kE? в Twitter.

Карикатура показывает Савченко верхом на гранате с надписью "Сделано в России". Кроме того, в одной руке нардеп держит булаву.

На рыцарских доспехах Савченко также можно разглядеть золотого двуглавого орла - государственный герб Российской Федерации.

"#савченко - гранату вам під куМпол..." - подписан рисунок.

Напомним, Савченко принесла на заседание регламентного комитета Верховной Рады, который рассматривал представление о снятии с нее неприкосновенности, два граната.

Как сообщал "Обозреватель", Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения для Савченко в виде содержания под стражей без права на залог сроком на 60 дней.