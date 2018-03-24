Савченко з гранатою висміяли в дошкульній карикатурі

Позафракційного народного депутата Надію Савченко висміяли в карикатурі з гранатою.

Відповідний малюнок опублікував художник Андрій Петренко на сторінці проекту kE? в Twitter.

Карикатура показує Савченко верхи на гранаті з написом "Зроблено в Росії". Крім того, в одній руці нардеп тримає булаву.

На лицарських обладунках Савченко також можна розглядати золотого двоголового орла - державний герб Російської Федерації.

"# Савченко - гранату вам під Кумпол ..." - підписаний малюнок.

Нагадаємо, Савченко принесла на засідання регламентного комітету Верховної Ради, який розглядав подання про зняття з неї недоторканності, дві гранати.

Як повідомляв "Обозреватель", Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Савченко у вигляді утримання під вартою без права на заставу терміном на 60 днів.