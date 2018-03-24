Савченко з гранатою висміяли в дошкульній карикатурі

Позафракційного народного депутата Надію Савченко висміяли в карикатурі з гранатою.
Відповідний малюнок опублікував художник Андрій Петренко на сторінці проекту kE? в Twitter.
Карикатура показує Савченко верхи на гранаті з написом "Зроблено в Росії". Крім того, в одній руці нардеп тримає булаву.
На лицарських обладунках Савченко також можна розглядати золотого двоголового орла - державний герб Російської Федерації.
"# Савченко - гранату вам під Кумпол ..." - підписаний малюнок.
Нагадаємо, Савченко принесла на засідання регламентного комітету Верховної Ради, який розглядав подання про зняття з неї недоторканності, дві гранати.
Як повідомляв "Обозреватель", Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Савченко у вигляді утримання під вартою без права на заставу терміном на 60 днів.