"Руссо туристо": в сети высмеяли отдыхающих в Крыму

Туристку в оккупированном Крыму, которая, вероятно, в нетрезвом состоянии уснула возле контактного зоопарка Алушты, подняли на смех в сети.

"Алушта. Вчера около контактного зоопарка на центральной набережной... Вот такие туристы", – пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

"Руссо туристо облико морале" – отметила elen.

"Это не туристка, это зверушка контактная. Давайте ей придумаем название", – заявил Aнатолий.

"Вместо Вайкуле приехала, а вы не рады", – иронизирует пользователь "Зонтик Путина".

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"Российскую культуру – в массы", – резюмировал Twelfth.

Twitter RoksolanaToday&Крым

Twitter RoksolanaToday&Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине рассказали о серьезных проблемах Крыма.