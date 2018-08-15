"Руссо туристо": в сети высмеяли отдыхающих в Крыму

Туристку в оккупированном Крыму, которая, вероятно, в нетрезвом состоянии уснула возле контактного зоопарка Алушты, подняли на смех в сети.
"Алушта. Вчера около контактного зоопарка на центральной набережной... Вот такие туристы", – пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.
"Руссо туристо облико морале" – отметила elen.
"Это не туристка, это зверушка контактная. Давайте ей придумаем название", – заявил Aнатолий.
"Вместо Вайкуле приехала, а вы не рады", – иронизирует пользователь "Зонтик Путина".
"Российскую культуру – в массы", – резюмировал Twelfth.
Twitter RoksolanaToday&Крым
Twitter RoksolanaToday&Крым
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине рассказали о серьезных проблемах Крыма.
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