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"Руссо туристо": в сети высмеяли отдыхающих в Крыму

15.8тЧитать новость на украинском

Туристку в оккупированном Крыму, которая, вероятно, в нетрезвом состоянии уснула возле контактного зоопарка Алушты, подняли на смех в сети.

"Алушта. Вчера около контактного зоопарка на центральной набережной... Вот такие туристы", – пишет в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

"Руссо туристо облико морале" – отметила elen.

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"Это не туристка, это зверушка контактная. Давайте ей придумаем название", – заявил Aнатолий.

"Вместо Вайкуле приехала, а вы не рады", – иронизирует пользователь "Зонтик Путина".

"Российскую культуру – в массы", – резюмировал Twelfth.

Twitter RoksolanaToday&Крым

Twitter RoksolanaToday&Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине рассказали о серьезных проблемах Крыма.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Так это чисто окраинский тренд:пьяная морда с бутылкой пиваса на улице.У свиноёбов это ненаказуемо.В России от такого давно уже отучили и 100% наказывается штрафом,а за такое состояние,как у этой рагулихи,можно и на сутки присесть.
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