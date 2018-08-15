"Руссо туристо": в мережі висміяли відпочивальників у Криму

Туристку в окупованому Криму, яка, ймовірно, в нетверезому стані заснула біля контактного зоопарку Алушти, підняли на сміх у мережі.
"Алушта. Вчора близько контактного зоопарку на центральній набережній... Ось такі туристи", - пише в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим.
"Руссо туристо обліко морале" - зазначила elen.
"Це не туристка, це звірятко контактне. Давайте йому придумаємо назву", - заявив Aнатолій.
"Замість Вайкуле приїхала, а ви не раді", - іронізує користувач "Парасолька Путіна".
"Російську культуру - в маси", - підсумував Twelfth.
Twitter RoksolanaToday&Крим
Twitter RoksolanaToday&Крим
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні розповіли про серйозні проблеми Криму.
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