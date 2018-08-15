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"Руссо туристо": в мережі висміяли відпочивальників у Криму

16тЧитати новину російською

Туристку в окупованому Криму, яка, ймовірно, в нетверезому стані заснула біля контактного зоопарку Алушти, підняли на сміх у мережі.

"Алушта. Вчора близько контактного зоопарку на центральній набережній... Ось такі туристи", - пише в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим.

"Руссо туристо обліко морале" - зазначила elen.

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"Це не туристка, це звірятко контактне. Давайте йому придумаємо назву", - заявив Aнатолій.

"Замість Вайкуле приїхала, а ви не раді", - іронізує користувач "Парасолька Путіна".

"Російську культуру - в маси", - підсумував Twelfth.

Twitter RoksolanaToday&Крим

Twitter RoksolanaToday&Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні розповіли про серйозні проблеми Криму.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Так это чисто окраинский тренд:пьяная морда с бутылкой пиваса на улице.У свиноёбов это ненаказуемо.В России от такого давно уже отучили и 100% наказывается штрафом,а за такое состояние,как у этой рагулихи,можно и на сутки присесть.
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