"Руссо туристо": в мережі висміяли відпочивальників у Криму

Туристку в окупованому Криму, яка, ймовірно, в нетверезому стані заснула біля контактного зоопарку Алушти, підняли на сміх у мережі.

"Алушта. Вчора близько контактного зоопарку на центральній набережній... Ось такі туристи", - пише в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим.

"Руссо туристо обліко морале" - зазначила elen.

"Це не туристка, це звірятко контактне. Давайте йому придумаємо назву", - заявив Aнатолій.

"Замість Вайкуле приїхала, а ви не раді", - іронізує користувач "Парасолька Путіна".

"Російську культуру - в маси", - підсумував Twelfth.

Twitter RoksolanaToday&Крим

Twitter RoksolanaToday&Крим

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні розповіли про серйозні проблеми Криму.