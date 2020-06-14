Раскрыта загадка самого большого дерева в мире. Фото

Ученые выяснили, что дерево кешью, растущее возле одного из пляжей Бразилии достигло гигантских размеров благодаря генетической мутации.

Как сообщает Daily Mail, огромное растение покрывает собой площадь в 8500 квадратных метров. И оно все еще растет.

Раскрыта загадка самого большого дерева в мире Daily Mail

Ученые объяснили аномальные размеры дерева двумя генетическими мутациями. Первая вызвала активный рост ветвей в бок, а благодаря второй они опускаются к земле и врастают в нее.

Статья в Книге рекордов Гиннесса, куда бразильское кешью внесли как самое большое дерево в мире, уже описала эту особенность.

"Его потрясающий размер является следствием генетической мутации, которая позволяет четырем из пяти ветвей дерева откладывать новые корни всякий раз, когда они касаются земли. Со временем эти точки становятся вторичными стволами, которые фактически являются клонами исходного дерева", – говорится в статье.

Раскрыта загадка самого большого дерева в мире Daily Mail

Раскрыта загадка самого большого дерева в мире Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, в США рухнула знаменитая гигантская секвойя, в стволе которой был проделан туннель.