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"Прости нас, Юра, мы все просс*ли!" В России космонавтов лишили позорной традиции

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Среди российских космонавтов прервется гагаринская традиция мочиться на колесо автобуса перед стартом на орбиту.

Как сообщает РИА Новости, у новых скафандров "Сокол-М" не будет ширинки.

"Нужно дополнение в техническое задание", - с улыбкой прокомментировал ситуацию гендиректор Научно-производственного предприятия "Звезда", где разрабатывают скафандры, Сергей Поздняков.

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Скафандр

Скафандр

РИА

Отмечается, что странную традиция мочиться на колесо автобуса, везущего космонавта к ракете, якобы заложил еще Юрий Гагарин. Для этого у космонавтов на текущем поколении скафандров "Сокол-КВ-2" есть специальная шнуровка. Традиция соблюдалась и поныне. Как обстоит дело с женщинами-космонавтками – не уточняется.

"Писяли, как завещал Гагарин!", "Как тебе такое, Илон Маск?", "Ушла эпоха!", "Теперь точно не полетим никуда, прости нас, Юра, мы и это проссали..", - смеются в сети пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно с Россией случилось новое космическое фиаско. Робот "Федор" не смог с первого раза попасть на борт МКС.

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Место
Россия
Теги
космос Роскосмос
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А у вас даже прощения попросить не перед кем, хотя всё "просрали" ...
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