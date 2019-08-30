"Пробач нам, Юро, ми все просц*ли!" У Росії космонавтів позбавили ганебної традиції

Серед російських космонавтів перерветься гагарінська традиція мочитися на колесо автобуса перед стартом на орбіту.

Як повідомляє РІА Новини, у нових скафандрів "Сокіл-М" відсутня ширінка.

"Потрібно доповнення до технічного завдання", – з посмішкою прокоментував ситуацію гендиректор Науково-виробничого підприємства "Зірка", де розробляють скафандри, Сергій Поздняков.

скафандр РІА

Відзначається, що дивну традицію мочитися на колесо автобуса, що везе космонавта до ракети, нібито заклав ще Юрій Гагарін. Для цього у космонавтів на поточному поколінні скафандрів "Сокіл-КВ-2" є спеціальна шнурівка. Традиція дотримувалася і понині. Як іде справа з жінками-космонавтками – не уточнюється.

"Пісяли, як заповідав Гагарін!", "Як тобі таке, Ілоне Маск?", "Пішла епоха!", "Тепер точно не полетимо нікуди, прости нас, Юро, ми і це просцяли...", – сміються в мережі користувачі.

У Росії урветься гагарінська традиція мочитися на колесо перед стартом в космос https://t.co/ndRu0K5JnE pic.twitter.com/cNO3kN0KfO - РІА Новини (@rianru) August 29, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно з Росією трапилося нове космічне фіаско. Робот "Федір" не зміг із першого разу потрапити на борт МКС.

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