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"Пробач нам, Юро, ми все просц*ли!" У Росії космонавтів позбавили ганебної традиції

1.4т Читати матеріал російською

Серед російських космонавтів перерветься гагарінська традиція мочитися на колесо автобуса перед стартом на орбіту.

Як повідомляє РІА Новини, у нових скафандрів "Сокіл-М" відсутня ширінка.

"Потрібно доповнення до технічного завдання", – з посмішкою прокоментував ситуацію гендиректор Науково-виробничого підприємства "Зірка", де розробляють скафандри, Сергій Поздняков.

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скафандр

скафандр

РІА

Відзначається, що дивну традицію мочитися на колесо автобуса, що везе космонавта до ракети, нібито заклав ще Юрій Гагарін. Для цього у космонавтів на поточному поколінні скафандрів "Сокіл-КВ-2" є спеціальна шнурівка. Традиція дотримувалася і понині. Як іде справа з жінками-космонавтками – не уточнюється.

"Пісяли, як заповідав Гагарін!", "Як тобі таке, Ілоне Маск?", "Пішла епоха!", "Тепер точно не полетимо нікуди, прости нас, Юро, ми і це просцяли...", – сміються в мережі користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно з Росією трапилося нове космічне фіаско. Робот "Федір" не зміг із першого разу потрапити на борт МКС.

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Росія
Теги
космос Роскосмос
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А у вас даже прощения попросить не перед кем, хотя всё "просрали" ...
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