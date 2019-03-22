"Пробил все уровни дна": пропагандист Путина опозорился цитатой вымышленного героя

Российский пропагандист Дмитрий Куликов оконфузился на передаче рупора Кремля Владимира Соловьева. Он процитировал слова врача Травкина из фильма "Тридцать три" и преподнес их как настоящее мнение актера Евгения Леонова.

Казус произошел в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Примечательно, что сам ведущий также блеснул нехваткой интеллекта, полностью согласившись со всем, что сказал его гость (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Эфир Соловьева Скриншот видео

"Есть же замечательный ответ западному журналисту нашего великого русского актера Евгения Леонова, которого спросили: " А вы бывали за рубежом?" Он говорит: "Да, в Польше, Чехии, Германии". Туристом? Нет, в пехоте". Это объективный факт, это зафиксировано в этом самом интервью для западных СМИ", — сказал Куликов. "Это правда", — согласился с ним ведущий Соловьев.

Безграмотность пропагандистов рассмешила пользователей сети, и они тут же подвергли их острой критике.

"Пробив все уровни дна, деятели российских государственных СМИ уже просто живут в выдуманном мире. В соловьевской программе Куликов (ведущий на ВГТРК и ТВЦ) в качестве реальных событий пересказал сцену из советской комедии. Соловьев поддакивает, говорит: "Это правда", — пишут на странице "Выборная Навка" в Twitter.

После поднявшегося в интернете ажиотажа Куликов поспешил оправдаться за свой глупый прокол. В комментарии "Говорит Москва", он сказал, что уже за эфиром вспомнил, что процитировал интервью с персонажем Евгения Леонова Иваном Травкиным.

Дмитрий Куликов Скриншот видео

"Это из фильма. Я оговорился. Я потом уже вспомнил за рамками эфира. Но значения это не меняет. Актер Леонов это зафиксировал в роли, этот культурный архетип. Принципиально значение не меняется, а насчет факта – это оговорка", — попытался сгладить свой позор Куликов.

Пробив все уровни дна, деятели российских государственных СМИ уже просто живут в выдуманном мире



Вчера в соловьёвской программе Д.Куликов (ведущий на ВГТРК и ТВЦ) в качестве реальных событий пересказал сцену из советской комедии



Соловьёв поддакивает, говорит: "Это правда" pic.twitter.com/ItvQI7W4zT — Выборная Навка (@Gulay_Pole) 22 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Куликов нагло заявил, что считает жителей западной Украины людьми третьего сорта. Всех остальных украинцев он записал в несуществующие "Малороссию" и "Новороссию".

Также он оскандалился мнением о том, что выдающиеся украинцы якобы появлялись только тогда, когда Украина была частью России. Более того, Куликов выразил уверенность, что гении нации никогда не были и не могут быть родом из западной Украины.

Напомним, Куликов предложил построить на территории Беларуси фильтрационный лагерь для украинцев. Он якобы необходим для тех пророссийски настроенных граждан, которые хотят сбежать на постоянное место жительства в Россию.

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