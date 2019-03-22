"Пробив всі рівні дна": пропагандист Путіна зганьбився цитатою вигаданого героя

Російський пропагандист Дмитро Куликов осоромився на передачі рупора Кремля Володимира Соловйова. Він процитував слова лікаря Травкіна з фільму "Тридцять три" і підніс їх як справжню думку актора Євгена Леонова.

Казус стався в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1". Примітно, що сам ведучий також відзначився браком інтелекту, повністю погодившись з усім, що сказав його гість (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ефір Соловйова Скріншот відео

"Є ж чудова відповідь західному журналістові нашого великого російського актора Євгена Леонова, якого запитали: "А ви бували за кордоном?" Він каже: "Так, у Польщі, Чехії, Німеччині". Туристом? Ні, в піхоті". Це об'єктивний факт, це зафіксовано в цьому самому інтерв'ю для західних ЗМІ", — сказав Куликов. "Це правда", — погодився із ним ведучий Соловйов.

Безграмотність пропагандистів розсмішила користувачів мережі, і вони тут же піддали їх гострій критиці.

"Пробивши всі рівні дна, діячі російських державних ЗМІ вже просто живуть у вигаданому світі. В солойовській програмі Куликов (ведучий на ВДТРК і ТВЦ) в якості реальних подій переказав сцену з радянської комедії. Соловйов підтакує, каже: "Це правда", — пишуть на сторінці "Виборна Навка" у Twitter.

Після ажіотажу, що здійнявся в інтернеті, Куликов поспішив виправдатися за свій безглуздий прокол. У коментарі "Говорить Москва", він сказав, що вже поза ефіром згадав, що процитував інтерв'ю з персонажем Євгена Леонова Іваном Травкіним.

Дмитро Куликов Скріншот відео

"Це з фільму. Я обмовився. Я потім вже згадав поза межами ефіру. Але значення це не змінює. Актор Леонов це зафіксував в ролі, цей культурний архетип. Принципово значення не змінюється, а щодо факту — це обмовка", — спробував згладити свою ганьбу Куликов.

Пробивши всі рівні дна, діячі російських державних ЗМІ вже просто живуть у вигаданому світі



Вчора в соловйовської програмі Д.Кулика (провідний на ВГТРК і ТВЦ) в якості реальних подій переказав сцену з радянської комедії



Соловйов підтакує, каже: "Це правда" pic.twitter.com/ItvQI7W4zT - Виборча Навка (@Gulay_Pole) 22 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Куликов нахабно заявив, що вважає жителів західної України людьми третього сорту. Всіх інших українців він записав у вигадані "Малоросію" і "Новоросію".

Також він осоромився думкою про те, що видатні українці нібито з'являлися тільки тоді, коли Україна була частиною Росії. Більш того, Куликов висловив упевненість, що генії нації ніколи не були і не можуть бути родом із західної України.

Нагадаємо, Куликов запропонував побудувати на території Білорусі фільтраційний табір для українців. Він нібито необхідний для тих проросійськи налаштованих громадян, які хочуть втекти на постійне місце проживання до Росії.

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