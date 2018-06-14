Покорил небоскреб: отважный енот стал героем сети. Забавные фото

В США отважный енот стал настоящим национальным героем. Он, подобно человеку-пауку, взобрался на 23 этаж небоскреба в городе Сент-Пол в штате Миннесота.

Этим животное напугало офисных работников и случайных прохожих, передает НТВ.

Сообщения с хештегом #MPRraccoon и фотографиями отважного енота заполнили соцсети, началось бурное обсуждение вариантов спасения зверя.

К трансляции происходящего подключился телеканал CBS, который окрестил енота "мохнатой версией человека-паука".

Perry Wright has this take on the #mprraccoon. It would be Best. Tote. Bag. Ever. pic.twitter.com/2SL0hqiNMF — Tim Nelson (@timnelson_mpr) 13 июня 2018 г.

На 21-м этаже енот остановился передохнуть, растянувшись на откосе.

В итоге, животное-экстремал все-таки добралось до крыши небоскреба, где его и "повязала" полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, ко Дню вышиванки в Киеве 17 мая устроили заезд на моноколесах, звездой которого стал забавный енот.