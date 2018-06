Покорил небоскреб: отважный енот стал героем сети. Забавные фото

В США отважный енот стал настоящим национальным героем. Он, подобно человеку-пауку, взобрался на 23 этаж небоскреба в городе Сент-Пол в штате Миннесота.

Этим животное напугало офисных работников и случайных прохожих, передает НТВ.

Сообщения с хештегом #MPRraccoon и фотографиями отважного енота заполнили соцсети, началось бурное обсуждение вариантов спасения зверя.

К трансляции происходящего подключился телеканал CBS, который окрестил енота "мохнатой версией человека-паука".

Perry Wright has this take on the #mprraccoon. It would be Best. Tote. Bag. Ever. pic.twitter.com/2SL0hqiNMF