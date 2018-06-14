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Підкорив хмарочос: відважний єнот став героєм мережі. Забавні фото

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У США відважний єнот став справжнім національним героєм. Він, як людина-павук, виліз на 23 поверх хмарочоса у місті Сент-Пол у штаті Міннесота.

Цим тварина налякала офісних працівників і випадкових перехожих, передає НТВ.

Повідомлення з хештегом #MPRraccoon і фотографіями відважного єнота заповнили соцмережі, почалося бурхливе обговорення варіантів порятунку звіра.

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До трансляції підключився телеканал CBS, який охрестив єнота "волохатою версією людини-павука".

На 21-му поверсі єнот зупинився перепочити, розтягнувшись на схилі.

У підсумку, тварина-екстремал все-таки дісталася до даху хмарочоса, де її і "пов'язала" поліція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Дня вишиванки у Києві 17 травня влаштували заїзд на моноколесах, зіркою якого став кумедний єнот.

Місце
США
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