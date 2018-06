Підкорив хмарочос: відважний єнот став героєм мережі. Забавні фото

У США відважний єнот став справжнім національним героєм. Він, як людина-павук, виліз на 23 поверх хмарочоса у місті Сент-Пол у штаті Міннесота.

Цим тварина налякала офісних працівників і випадкових перехожих, передає НТВ.

Повідомлення з хештегом #MPRraccoon і фотографіями відважного єнота заповнили соцмережі, почалося бурхливе обговорення варіантів порятунку звіра.

До трансляції підключився телеканал CBS, який охрестив єнота "волохатою версією людини-павука".

Perry Wright has this take on the #mprraccoon . It would be Best. Tote. Bag. Ever. pic.twitter.com/2SL0hqiNMF