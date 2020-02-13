"Дамбу нужно разрушить!" Поклонская внезапно попросила помощи у Зеленского

Экс-"прокурор" временно оккупированного Крыма, а ныне депутат нелегитимной Госдумы России Наталья Поклонская возмутилась из-за водной блокады полуострова и потребовала от президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию.

Бурными возмущениями по этому поводу она разразилась на своей странице в Facebook, чем вызвала шквал насмешек в свой адрес.

"Я понимаю, что у отдельных полоумных персонажей наступает помутнение сознания, когда нянечка забывает дать им с утра пилюли и выпускает в интернет. И вот орды нациков бушуют: "Нельзя пускать воду в Крым! Даже за деньги!". Такие вурдалаки вообще готовы ударить по полуострову химическим оружием – ну, чтобы лишить не только воды, но и воздуха", – написала Поклонская.

Вместе с тем она выразила свою поддержку скандальному предложению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии обменять воду в Крым на вывод российских войск с Донбасса. Кроме того, в перекрытии Северо-Крымского, которое произошло после оккупации полуострова, коллаборационистка обвинила пятого президента Украины Петра Порошенко.

Поклонская и Зеленский

"Сейчас могут произойти подвижки в устранении водной блокады Крыма – ищут варианты и способы договориться. Ведь Петр Порошенко перекрыл Северо-Крымский канал и лишил полуостров воды – хотел тут концлагерь устроить, чтобы мы умерли от жажды. Гитлер на том свете потирает ладошки, восхищаясь жестокостью", – продолжила свой агрессивный спич Поклонская.

Подытоживая, она заявила, что река Днепр в равной степени принадлежит Украине, России и Беларуси и поэтому является "международной".

"Перекрытие Северо-Крымского канала является преступлением. Построив дамбу, вы затопляете украинские села, уничтожаете плодородные земли, истребляете озеро под Херсоном, загрязняете акваторию Черного и Азовского морей. И все это под красивые мировые лозунги о защите климата и экологии. Я обращаюсь к Зеленскому. Эту дамбу нужно разрушить, как Берлинскую стену. Покажите, что вы президент для людей, а не для орков и троллей из "СС-2.0", – завершила свой опус Поклонская.

Однако в комментариях ей напомнили, почему был перекрыт Северо-Крымский канал, а также осудили за пособничество оккупантам украинской земли.

"Вам что, кто-то не дает воду с Днепра? Ведра в руки и вперед, можете из Беларуси носить, а можете прямо из России. Какие проблемы? Вы же сами говорите, что у вас такой же Днепр, как и у нас, так носите. Вот же ж люди, вечно живут с мыслью, что у соседей всегда трава зеленее", "Северо-Крымский канал – это искусственное сооружение. Построенное на территории Украины. И украинцам решать, что с ним делать. До 1961 года где то брали воду ? Возьмете там же. Трубу по мосту проложите и качайте", "Наталье чего-то очень не хватает, все признаки на лицо", "Крым по беспределу забрали и еще хотят воду. Может, и электричество вам. Крым в Украину, потом вода и все остальное. А вас, Наташа, в тюрьму, как предателя Родины", – пишут украинцы.

"А что, той воды, что мироточит, как ты говоришь, с бюстика Николки Кровавого не хватает Крыму? Юродиевые", "Тупость несусветная. С какого перепугу Украина должна решать ваши проблемы? Когда аннексировали Крым – надо было все продумывать. Опресняйте. Трубу рядом с мостом стройте. Все в ваших руках", – не утихают возмущения из-за выпадов Поклонской.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Поклонская пожаловалась на вынесение ей смертного приговора в Украине. Кроме того, она выдала фейк о том, что под Киевом могут появиться газовые камеры, а под Донецком – лагеря.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал