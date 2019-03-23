"Оседлал русского Ивана!" Соколова затроллила нелепый сюжет пропагандистов о Путине

Украинская журналистка Янина Соколова высмеяла российских пропагандистов, которые посвятили целый сюжет катанию президента России Владимира Путина на породистой лошади.

Жесткий стеб по этому поводу она устроила в эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова Скриншот видео

В частности, рупоры Кремля похвастались, что Путин покатался на 16-летнем коне ганноверской породы. Животное имеет имя и кличку — Вальс, Иван.

Такие подробности о досуге президента страны-агрессора рассмешили Соколову, и она в свойственной ей манере высмеяла пафосную подачу бессмысленной новости о Путине российскими СМИ.

"Путин наконец-то оседлал русского Ивана! Первого русского в 16 лет? Дежавю", — с ухмылкой сказала она, делая отсылку к словам соратника Путина, лидера Чечни Рамзана Кадырова, который хвастался, что убил первого русского в 16 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова в эфире своего шоу доказала, что Путин — нацист. Она напомнила, что россияне всех обвиняют в яростном национализме, при этом сами, не стесняясь, в эфирах пропагандистских передач предлагают расстрелять и уничтожить украинцев, сбросить на Киев атомную бомбу.

Также Соколова ярко высмеяла желание Путина вмешиваться в конфликты по всему миру и рассказала, что помимо войн, дает ему выброс адреналина.

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