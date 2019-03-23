"Осідлав російського Івана!" Соколова затролила безглуздий сюжет пропагандистів про Путіна

Українська журналістка Яніна Соколова висміяла російських пропагандистів, які присвятили цілий сюжет катанню президента Росії Володимира Путіна на породистому коні.

Жорсткий стьоб з цього приводу вона влаштувала в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова Скріншот відео

Зокрема, рупори Кремля похвалилися, що Путін покатався на 16-річному коні ганноверської породи. Тварина має ім'я та кличку — Вальс, Іван.

Такі подробиці про дозвілля президента країни-агресора розсмішили Соколову, і вона у властивій їй манері висміяла пафосну подачу безглуздої новини про Путіна російськими ЗМІ.

"Путін нарешті осідлав російського Івана! Першого росіянина в 16 років? Дежавю", — із усмішкою сказала вона, роблячи відсилання до слів соратника Путіна, лідера Чечні Рамзана Кадирова, який хвалився, що вбив першого росіянина в 16 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова в ефірі свого шоу довела, що Путін — нацист. Вона нагадала, що росіяни всіх звинувачують в шаленому націоналізмі, при цьому самі, не соромлячись, в ефірах пропагандистських передач пропонують розстріляти і знищити українців, скинути на Київ атомну бомбу.

Також Соколова яскраво висміяла бажання Путіна втручатися в конфлікти по всьому світу і розповіла, що крім воєн, дає йому викид адреналіну.

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