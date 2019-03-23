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"Осідлав російського Івана!" Соколова затролила безглуздий сюжет пропагандистів про Путіна

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Українська журналістка Яніна Соколова висміяла російських пропагандистів, які присвятили цілий сюжет катанню президента Росії Володимира Путіна на породистому коні.

Жорсткий стьоб з цього приводу вона влаштувала в ефірі свого шоу "Вечір з Яніною Соколовою" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот відео

Зокрема, рупори Кремля похвалилися, що Путін покатався на 16-річному коні ганноверської породи. Тварина має ім'я та кличку — Вальс, Іван.

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Такі подробиці про дозвілля президента країни-агресора розсмішили Соколову, і вона у властивій їй манері висміяла пафосну подачу безглуздої новини про Путіна російськими ЗМІ.

"Путін нарешті осідлав російського Івана! Першого росіянина в 16 років? Дежавю", — із усмішкою сказала вона, роблячи відсилання до слів соратника Путіна, лідера Чечні Рамзана Кадирова, який хвалився, що вбив першого росіянина в 16 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова в ефірі свого шоу довела, що Путін нацист. Вона нагадала, що росіяни всіх звинувачують в шаленому націоналізмі, при цьому самі, не соромлячись, в ефірах пропагандистських передач пропонують розстріляти і знищити українців, скинути на Київ атомну бомбу.

Також Соколова яскраво висміяла бажання Путіна втручатися в конфлікти по всьому світу і розповіла, що крім воєн, дає йому викид адреналіну.

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Тема
російська пропаганда
Особи
Яніна СоколоваВолодимир Путін
Місце
Україна
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
самый доступный уровень юмора для вуек
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