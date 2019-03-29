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"Опять нашел мальчика!" Поведение Путина вызвало насмешки в сети

7.5тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин во время визита в Бишкек (Киргизия) опять традиционно сфотографировался с маленьким мальчиком, чем вызвал насмешки в сети.

Снимок показал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter. На фото глава РФ запечатлен вместе с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и семьей писателя Чингиза Айтматова.

При этом Путин положил руки на плечи маленького мальчика – одного из членов семейства. "Мальчик, так владеющий языком, должен продолжить дело классика советской литературы", – написал Смирнов.

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Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков

Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков

Twitter Дмитрия Смирнова

Пользователи не были столь добродушными. В частности, украинский блогер и политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook с иронией подметил, что Путин опять "нашел себе мальчика". В комментариях тут же отреагировали, подметив страсть российского президента к подобным снимкам.

"Опять нашел мальчика!" Поведение Путина вызвало насмешки в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин оконфузился во время торжественной встречи в аэропорту Бишкека с Жээнбековым, растерявшись при виде традиционного угощения.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Комментарии
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Интересно
1
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Ой как смешно !!! Вуйки такие йуморные
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2
2
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Луцюк Виталий, Поросятообразный кнур, когда успел тебя темнейший трахнуть?
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2
1
Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Семёнов Александр Пидар, раз гадишь здесь, Путин пидар-педофил,как-то так!
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2
0

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