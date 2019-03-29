"Опять нашел мальчика!" Поведение Путина вызвало насмешки в сети

Президент России Владимир Путин во время визита в Бишкек (Киргизия) опять традиционно сфотографировался с маленьким мальчиком, чем вызвал насмешки в сети.

Снимок показал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter. На фото глава РФ запечатлен вместе с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и семьей писателя Чингиза Айтматова.

При этом Путин положил руки на плечи маленького мальчика – одного из членов семейства. "Мальчик, так владеющий языком, должен продолжить дело классика советской литературы", – написал Смирнов.

Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков Twitter Дмитрия Смирнова

Пользователи не были столь добродушными. В частности, украинский блогер и политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook с иронией подметил, что Путин опять "нашел себе мальчика". В комментариях тут же отреагировали, подметив страсть российского президента к подобным снимкам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин оконфузился во время торжественной встречи в аэропорту Бишкека с Жээнбековым, растерявшись при виде традиционного угощения.

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