"Знову знайшов хлопчика!" Поведінка Путіна викликала глузування у мережі

Президент Росії Володимир Путін під час візиту до Бішкеку (Киргизія) знову традиційно сфотографувався із маленьким хлопчиком, чим викликав глузування у мережі.

Знімок показав журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов у своєму Twitter. На фото глава РФ зображений разом із президентом Киргизії Сооронбєм Жеенбековим і сім'єю письменника Чингіза Айтматова.

При цьому Путін поклав руки на плечі маленького хлопчика – одного із членів сімейства. "Хлопчик, який так володіє мовою, повинен продовжити справу класика радянської літератури", – написав Смирнов.

Володимир Путін і Сооронбай Жеєнбеков Twitter Дмитра Смирнова

Користувачі не були настільки добродушними. Зокрема, український блогер і політолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці в Facebook з іронією відмітив, що Путін знову "знайшов собі хлопчика". У коментарях тут же відреагували, помітивши пристрасть російського президента до подібних знімків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін осоромився під час урочистої зустрічі в аеропорту Бішкека з Жеєнбековим, розгубившись через традиційне частування.

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