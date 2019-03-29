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"Знову знайшов хлопчика!" Поведінка Путіна викликала глузування у мережі

7.5тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін під час візиту до Бішкеку (Киргизія) знову традиційно сфотографувався із маленьким хлопчиком, чим викликав глузування у мережі.

Знімок показав журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов у своєму Twitter. На фото глава РФ зображений разом із президентом Киргизії Сооронбєм Жеенбековим і сім'єю письменника Чингіза Айтматова.

При цьому Путін поклав руки на плечі маленького хлопчика – одного із членів сімейства. "Хлопчик, який так володіє мовою, повинен продовжити справу класика радянської літератури", – написав Смирнов.

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Володимир Путін і Сооронбай Жеєнбеков

Володимир Путін і Сооронбай Жеєнбеков

Twitter Дмитра Смирнова

Користувачі не були настільки добродушними. Зокрема, український блогер і політолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці в Facebook з іронією відмітив, що Путін знову "знайшов собі хлопчика". У коментарях тут же відреагували, помітивши пристрасть російського президента до подібних знімків.

"Знову знайшов хлопчика!" Поведінка Путіна викликала глузування у мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін осоромився під час урочистої зустрічі в аеропорту Бішкека з Жеєнбековим, розгубившись через традиційне частування.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Ой как смешно !!! Вуйки такие йуморные
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Луцюк Виталий, Поросятообразный кнур, когда успел тебя темнейший трахнуть?
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Семёнов Александр Пидар, раз гадишь здесь, Путин пидар-педофил,как-то так!
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