Оптическая иллюзия с "парящим в воздухе" кораблем "сломала" мозг пользователям. Фото

Недалеко от британского города Фалмут, что на южном побережье графства Корнуолл, фотограф зафиксировал редкое природное явление, которое вызвало оптическую иллюзию "парящего в воздухе" корабля.

Из-за разных температур воздуха и воды кажется, что танкер идет не по морю, а летит в воздухе. Изображения опубликовало BBB News в Instagram, где пользователи спорили об их подлинности и удивлялись увиденному (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Автор фото Дэвид Моррис признался, что был "ошеломлен" после того, как сделал снимок, глядя на море недалеко от Корнуолла.

Танкер, кажется, парит высоко над поверхностью моря Дэвид Моррис/Apex

Как рассказал метеоролог издания Дэвид Брэйн, подобные миражи возникают из-за особых атмосферных условий и преломления лучей света. Поэтому со стороны людям кажется, будто корабль парит в небе.

Оптическую иллюзию заметили у побережья Корнуолла, Англия

Явление называется температурной инверсией. Его часто можно увидеть за полярным кругом, у берегов Арктики, но очень редко зимой в Англии.

Пояснение явления Guardian

Иногда же, подчеркнул Брэйн, оптическая иллюзия наоборот приводит к тому, что объекты, находящиеся ниже линии горизонта, становятся видимыми. В конце февраля такую заметили в Шотландии.

Оптическая иллюзия с "парящим в небе" кораблем

Похожая оптическая иллюзия, которую заметили в Шотландии Facebook Colin McCallum

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