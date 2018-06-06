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"Обходит помет Соловьева": топ-пропагандист Кремля стал героем фотожаб из-за нелепого фото

1.8тЧитать новость на украинском

В сети вызвало бурный ажиотаж фото топ-пропагандиста Кремля Дмитрия Киселева, на котором он тестирует VR-очки.

Пользователи отметили, что весьма странно видеть человека, который ежедневно лжет сотням миллионов людей, пытающимся погрузиться в виртуальную реальность. Снимок опубликовали на странице сообщества "Лентач" в Twitter.

"Киселев погрузился в виртуальную реальность. Только его зрители делают это каждый день Открываем фотошоп-баттл", — сказано в посте к фото.

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Подписчики страницы остались весьма неравнодушны к нему и оставили под изображением множество стебных комментариев, а также своих вариаций в виде фотожаб на указанную тему.

"Пытается не вступить в помет Соловьева", "Он бы лучше из реальной реальности выгрузился на х*й", "Это очки от инновационной русской компании htc?" "Да он, с*чара, и не выходил никогда из нее", — пишут пользователи.

Дмитрий Киселев

Дмитрий Киселев

Дмитрий Киселев

Дмитрий Киселев

Дмитрий Киселев

Дмитрий Киселев

Дмитрий Киселев

Дмитрий Киселев

Дмитрий Киселев

Дмитрий Киселев

Дмитрий Киселев

Дмитрий Киселев

Дмитрий Киселев

Дмитрий Киселев

Дмитрий Киселев

Дмитрий Киселев

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая Украина ввела санкции против путинского пропагандиста Киселева.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Дмитрий Киселев
Место
Россия
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