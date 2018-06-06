"Обходит помет Соловьева": топ-пропагандист Кремля стал героем фотожаб из-за нелепого фото

В сети вызвало бурный ажиотаж фото топ-пропагандиста Кремля Дмитрия Киселева, на котором он тестирует VR-очки.

Пользователи отметили, что весьма странно видеть человека, который ежедневно лжет сотням миллионов людей, пытающимся погрузиться в виртуальную реальность. Снимок опубликовали на странице сообщества "Лентач" в Twitter.

"Киселев погрузился в виртуальную реальность. Только его зрители делают это каждый день Открываем фотошоп-баттл", — сказано в посте к фото.

Киселев погрузился в виртуальную реальность. Только его зрители делают это каждый день Открываем фотошоп-баттл pic.twitter.com/2rnKSOGeHs — Лентач (@oldLentach) 5 июня 2018 г.

Новости Киселев назвал арест Вышинского инквизицией

Подписчики страницы остались весьма неравнодушны к нему и оставили под изображением множество стебных комментариев, а также своих вариаций в виде фотожаб на указанную тему.

"Пытается не вступить в помет Соловьева", "Он бы лучше из реальной реальности выгрузился на х*й", "Это очки от инновационной русской компании htc?" "Да он, с*чара, и не выходил никогда из нее", — пишут пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая Украина ввела санкции против путинского пропагандиста Киселева.