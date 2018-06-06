"Обходить послід Соловйова": топ-пропагандист Кремля став героєм фотожаб через безглузде фото

У мережі викликало бурхливий ажіотаж фото топ-пропагандиста Кремля Дмитра Кисельова, на якому він тестує VR-окуляри.

Користувачі зазначили, що досить дивно бачити людину, яка щодня бреше сотням мільйонів людей, під час спроби поринути у віртуальну реальність. Світлину опублікували на сторінці спільноти "Лентач" в Twitter.

"Кисельов занурився у віртуальну реальність. Тільки його глядачі роблять це щодня Відкриваємо фотошоп-батл", - сказано в пості до фото.

Кисельов занурився в віртуальну реальність. Тільки його глядачі роблять це щодня Відкриваємо фотошоп-баттл pic.twitter.com/2rnKSOGeHs - Лентач (@oldLentach) 5 червня 2018 р

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Підписники сторінки залишилися небайдужими до нього і залишили під зображенням безліч стьобних коментарів, а також своїх варіацій у вигляді фотожаб на зазначену тему.

"Намагається не вступити в послід Соловйова", "Він би краще з реальної реальності вивантажився на х*й", "Це окуляри від інноваційної російської компанії htc?" "Так він, с*чара, і не виходив ніколи з неї", - пишуть користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці травня Україна ввела санкції проти путінського пропагандиста Кисельова.