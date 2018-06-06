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"Обходить послід Соловйова": топ-пропагандист Кремля став героєм фотожаб через безглузде фото

1.8тЧитати новину російською

У мережі викликало бурхливий ажіотаж фото топ-пропагандиста Кремля Дмитра Кисельова, на якому він тестує VR-окуляри.

Користувачі зазначили, що досить дивно бачити людину, яка щодня бреше сотням мільйонів людей, під час спроби поринути у віртуальну реальність. Світлину опублікували на сторінці спільноти "Лентач" в Twitter.

"Кисельов занурився у віртуальну реальність. Тільки його глядачі роблять це щодня Відкриваємо фотошоп-батл", - сказано в пості до фото.

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Підписники сторінки залишилися небайдужими до нього і залишили під зображенням безліч стьобних коментарів, а також своїх варіацій у вигляді фотожаб на зазначену тему.

"Намагається не вступити в послід Соловйова", "Він би краще з реальної реальності вивантажився на х*й", "Це окуляри від інноваційної російської компанії htc?" "Так він, с*чара, і не виходив ніколи з неї", - пишуть користувачі.

Дмитро Кисельов

Дмитро Кисельов

Дмитро Кисельов

Дмитро Кисельов

Дмитро Кисельов

Дмитро Кисельов

Дмитро Кисельов

Дмитро Кисельов

Дмитро Кисельов

Дмитро Кисельов

Дмитро Кисельов

Дмитро Кисельов

Дмитро Кисельов

Дмитро Кисельов

Дмитро Кисельов

Дмитро Кисельов

Як повідомляв OBOZREVATEL, наприкінці травня Україна ввела санкції проти путінського пропагандиста Кисельова.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "Обозреватель".

Тема
російська пропаганда
Особа
Дмитро Кисельов
Місце
Росія
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