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26 декабря • обновлено в 00:19
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"Не треба скиглити": Азаров расстроился из-за годовщины распада СССР: в сети "двойной праздник"

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Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, который сбежал в 2014 году в Россию, расстроился из-за годовщины распада СССР.

О "печальной" дате скандальный политик вспомнил на своей странице в Twitter, обвинив в "гибели империи" ее последнего руководителя Михаила Горбачева.

"25.12.1991 г. Горбачев подвел итоги своей многолетней политики предательства, подписав указ о сложении полномочий руководителя государства. Аморальный, беспринципный человек, пришедшего к власти путем интриг и обмана", – разозлился Азаров.

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Однако пользователи сети лишь посмеялись над ним, отметив, что распад Советского Союза успешно совпал с датой Рождества, а самому Азарову пора "перестати скиглити".

"Распад совка – лучшее, что в этом совке произошло", "Получается, сегодня двойной праздник – Рождество и гибель нечисти в лице совка", "Дед, пей таблетки", "Ну так с праздником вас", – пишут в сети.

"Не треба скиглити": Азаров расстроился из-за годовщины распада СССР: в сети "двойной праздник"
"Не треба скиглити": Азаров расстроился из-за годовщины распада СССР: в сети "двойной праздник"
"Не треба скиглити": Азаров расстроился из-за годовщины распада СССР: в сети "двойной праздник"
"Не треба скиглити": Азаров расстроился из-за годовщины распада СССР: в сети "двойной праздник"
"Не треба скиглити": Азаров расстроился из-за годовщины распада СССР: в сети "двойной праздник"

Как писал OBOZREVATEL, ранее Азаров предстал на пропагандистском телевидении России экспертом по украинскому языку, насмешив сеть.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Николай Азаров
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