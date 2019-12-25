"Не треба скиглити": Азаров расстроился из-за годовщины распада СССР: в сети "двойной праздник"

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, который сбежал в 2014 году в Россию, расстроился из-за годовщины распада СССР.

О "печальной" дате скандальный политик вспомнил на своей странице в Twitter, обвинив в "гибели империи" ее последнего руководителя Михаила Горбачева.

"25.12.1991 г. Горбачев подвел итоги своей многолетней политики предательства, подписав указ о сложении полномочий руководителя государства. Аморальный, беспринципный человек, пришедшего к власти путем интриг и обмана", – разозлился Азаров.

25 декабря – день распада СССР



25.12.1991 г. Горбачев подвел итоги своей многолетней политики предательства, подписав указ о сложении полномочий руководителя гос-ва.



Аморальный, беспринципный человек, пришедшего к власти путем интриг и обмана. pic.twitter.com/J6q6oltOMx — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) December 25, 2019

Однако пользователи сети лишь посмеялись над ним, отметив, что распад Советского Союза успешно совпал с датой Рождества, а самому Азарову пора "перестати скиглити".

"Распад совка – лучшее, что в этом совке произошло", "Получается, сегодня двойной праздник – Рождество и гибель нечисти в лице совка", "Дед, пей таблетки", "Ну так с праздником вас", – пишут в сети.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Азаров предстал на пропагандистском телевидении России экспертом по украинскому языку, насмешив сеть.

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