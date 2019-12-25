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26 грудня • оновлено в 00:21
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"Не треба скиглити": Азаров засмутився через річницю розпаду СРСР: в мережі "подвійне свято"

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Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров, який втік в 2014 році в Росію, засмутився через річницю розпаду СРСР.

Про "сумну" дату скандальний політик згадав на своїй сторінці в Twitter, звинувативши в "загибелі імперії" її останнього керівника Михайла Горбачова.

"25.12.1991 р. Горбачов підбив підсумки своєї багаторічної політики зради, підписавши указ про складання повноважень керівника держави. Аморальна, безпринципна людина, яка прийшла до влади шляхом інтриг і обману", – розлютився Азаров.

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Однак користувачі мережі лише посміялися над ним, зазначивши, що розпад Радянського Союзу успішно збігся з датою Різдва, а самому Азарову час "перестаті скиглити".

"Розпад совка – краще, що в цьому совку сталося", "Виходить, сьогодні подвійне свято – Різдво і загибель нечисті в особі совка", "Дід, пий таблетки", "Ну так зі святом вас", – пишуть в мережі.

"Не треба скиглити": Азаров засмутився через річницю розпаду СРСР: в мережі "подвійне свято"
"Не треба скиглити": Азаров засмутився через річницю розпаду СРСР: в мережі "подвійне свято"
"Не треба скиглити": Азаров засмутився через річницю розпаду СРСР: в мережі "подвійне свято"
"Не треба скиглити": Азаров засмутився через річницю розпаду СРСР: в мережі "подвійне свято"
"Не треба скиглити": Азаров засмутився через річницю розпаду СРСР: в мережі "подвійне свято"

Як писав OBOZREVATEL, раніше Азаров постав на пропагандистському телебаченні Росії експертом з української мови, насмішивши мережу.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Микола Азаров
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