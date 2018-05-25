"На зло ворогам!" Фігурантка скандалу в Раді відповіла кривдникам провокаційним фото

Помічниця одного з народних депутатів від Радикальної партії Валерія Єгорова відреагувала на скандал навколо знімка з кулуарів Верховної Ради, на якому вона показала непристойний жест фотографу OBOZ.TV.

Дівчина опублікувала на своїй сторінці в Facebook провокаційний знімок.

"Квітну і пахну на зло ворогам, на радість людям. Якщо у когось є до мене претензії - дивіться фото, що вже стало знаменитим. Всім миру", - написала вона.

У коментарях кілька людей висловили схвалення її діям.

Відзначимо, що під оригінальним постом фотографа Яна Добросомова користувачі різко негативно висловилися про поведінку дівчат. Крім Єгорової на фото зображена Юлія Махмуді.

Обидві дівчини вчора, 24 травня, залишили хамські коментарі під постом, за що їх засудили користувачі мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Єгорова потрапила в центр уваги журналістів і народних обранців своїми пишними формами.