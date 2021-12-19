Мужчина одел женские трусики вместо маски: его сняли с рейса. Видео

Бортпроводники самолета американской авиакомпании United Airlines сняли с рейса мужчину, который надел на лицо женские трусики вместо защитной маски. За ним, в знак поддержки его позиции, борт покинули еще несколько пассажиров.

Самолет летел из Форт-Лодердейла (Флорида) в Вашингтон, сообщает The Daily Mail. Герой инцидента 38-летний Адам Дженн заявил, что не считает себя в чем-то "виноватым" или неправым (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На опубликованных в сети кадрах видно, как персонал самолета общается с пассажиром, у которого на лице были женские трусы красного цвета, которые при этом закрывали его нос и рот.

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"Вам придется сойти с самолета. Мы не позволим вам путешествовать. Вы в не соответствующей маске", – говорил бортпроводник.

Через несколько минут после того, как Дженна вывели из самолета, несколько других пассажиров также покинули борт в знак его поддержки.

Позже в комментарии СМИ герой инцидента, житель города Кейп-Корал во Флориде, заявил, якобы нижнее белье соответствует требованиям Администрации транспортной безопасности США (TSA). При этом отметил, что он не согласен с правилом, требующим, чтобы пассажиры носили маски на борту.

Мужчина добавил, что ношением трусов в качестве маски для лица он намеривался показать "абсурдность маскировки" в самолете. В частности, пока тот не достигнет крейсерской высоты, когда пассажирам разрешается снимать защитные средства, чтобы есть или пить.

"Нет ничего более абсурдного, чем носить маску, пока я не достигну крейсерской высоты, чтобы заказать перекусить кренделями. Проиллюстрировать этот абсурд, надев женское нижнее белье на мое лицо, было идеально", – пояснил свой замысел Дженн.

Он также выразил благодарность попутчикам за то, что они вместе с ним вышли из самолета. А вот в United Airlines подчеркнули, что поведение пассажира не соответствовало требованиям.

"Он явно не соблюдал федеральный мандат на использование масок. И мы ценим, что наша команда решила проблему на земле, перед взлетом, избегая любых возможных сбоев в воздухе", – говорится в заявлении авиакомпании.

После инцидента Дженн сообщил, что получил электронное письмо от United Airlines, в котором говорится, что ему запрещен доступ на рейсы этой авиакомпании. Несмотря на это, мужчина утверждает, что принял правильное решение, протестуя против правил ношения масок в самолете.

Как сообщал OBOZREVATEL, на борту самолета Ларнака – Киев мужчина устроил скандал из-за нежелания одевать защитную маску. Пассажира пытались успокоить во время всего полета, а когда самолет приземлился – арестовали.