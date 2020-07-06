Украинский художник нарисовал "радужного" Путина из-за ЛГБТ-скандала с мороженым. Фото

Украинский художник Андрей Петренко нарисовал карикатуру на президента России Владимира Путина, распорядившегося проверить на "ЛГБТ-пропаганду" производителя мороженого "Радуга".

Рисунок художник опубликовал на своей странице в Twitter. Он изобразил главу РФ в образе пони с короной на голове на фоне неба, пририсовав к нему радугу.

Отметим, флаг ЛГБТ-движения использует шесть цветов радуги (без голубого).

Карикатура. Источник: Twitter Андрея Петренко

Скриншот

"Это иллюстрирует взлет Путина-на-коне в небо на струе голосования", – написал под постом один из комментаторов.

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Мороженое "Радуга". Источник: Чистая линия

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава "Союза женщин России" Екатерина Лахова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась ему на производителя мороженого "Радуга". По ее мнению, наименование и расцветка мороженого пропагандируют среди российских детей нетрадиционные отношения.

В компании ответили, что выступают за "традиционные семейные отношения".

Россияне устроили ироничный флешмоб, предложив Путину разобраться, пропагандируют ли гомосексуализм программа "Спокойной ночи, малыши", конструкторское бюро "Радуга" и советский телевизор "Радуга".