Украинский художник нарисовал "радужного" Путина из-за ЛГБТ-скандала с мороженым. Фото
Украинский художник Андрей Петренко нарисовал карикатуру на президента России Владимира Путина, распорядившегося проверить на "ЛГБТ-пропаганду" производителя мороженого "Радуга".
Рисунок художник опубликовал на своей странице в Twitter. Он изобразил главу РФ в образе пони с короной на голове на фоне неба, пририсовав к нему радугу.
Отметим, флаг ЛГБТ-движения использует шесть цветов радуги (без голубого).
"Это иллюстрирует взлет Путина-на-коне в небо на струе голосования", – написал под постом один из комментаторов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава "Союза женщин России" Екатерина Лахова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась ему на производителя мороженого "Радуга". По ее мнению, наименование и расцветка мороженого пропагандируют среди российских детей нетрадиционные отношения.
В компании ответили, что выступают за "традиционные семейные отношения".
Россияне устроили ироничный флешмоб, предложив Путину разобраться, пропагандируют ли гомосексуализм программа "Спокойной ночи, малыши", конструкторское бюро "Радуга" и советский телевизор "Радуга".