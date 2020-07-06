Український художник намалював "веселкового" Путіна через ЛГБТ-скандал із морозивом. Фото
Український художник Андрій Петренко намалював карикатуру на президента Росії Володимира Путіна, який розпорядився перевірити на "ЛГБТ-пропаганду" виробника морозива "Радуга".
Малюнок художник опублікував на своїй сторінці в Twitter. Він зобразив главу РФ в образі поні з короною на голові на тлі неба, прималювавши до нього веселку.
Зазначимо, стяг ЛГБТ-руху використовує шість кольорів веселки (без блакитного).
"Це ілюструє зліт Путіна-на-коні в небо на струмені голосування", – написав під постом один із коментаторів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава "Союза женщин России" Катерина Лахова на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним поскаржилася йому на виробника морозива "Радуга". На її думку, найменування і забарвлення морозива пропагують серед російських дітей нетрадиційні стосунки.
У компанії відповіли, що виступають за "традиційні сімейні стосунки".
Росіяни влаштували іронічний флешмоб, запропонувавши Путіну розібратися, чи пропагують гомосексуалізм програма "Спокойной ночи, малыши", конструкторське бюро "Радуга" і радянський телевізор "Радуга".