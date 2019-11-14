Модель показала откровенное фото в купальнике и разозлила фанатов

Модель из Лос-Анджелеса (США) возмутила сеть фото в купальнике на диване. Внимание пользователей привлекли не формы 22-летней Эбби Рао.

В сети стали переживать из-за светлого дивана, который красотка наверняка испачкала автозагаром. Об этом пишет Daily Star.

Обычно девушка получала море положительных отзывов на фото, но на сей раз пользователей больше взволновал диван и то, как модель будет его очищать после фотосессий.

Но вместо похвалы Эбби внезапно получила критику. Внимательные фанаты заметили на снимке одну возмутительную, по их мнению, деталь. Кожу девушки обильно покрывал автозагар. И подписчики стали беспокоиться о том, как беспечная красотка собирается потом отчищать диван. А некоторые настолько возмутились, что даже назвали происходящее отвратительным.

Модель возмутила сеть фото Instagram abbyrao

Модель возмутила сеть фото Instagram abbyrao

Модель возмутила сеть фото Instagram abbyrao

Модель возмутила сеть фото Instagram abbyrao

Модель возмутила сеть фото Instagram abbyrao

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