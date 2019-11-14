Модель показала відверте фото в купальнику і розлютила фанатів

Модель з Лос-Анджелеса (США) обурила мережу фото в купальнику на дивані. Увага користувачів привернули не форми 22-річної Еббі Рао.

У мережі стали переживати через світлого дивана, який красуня напевно забруднила автозагаром. Про це пише Daily Star.

Зазвичай дівчина отримувала море позитивних відгуків на фото, але на цей раз користувачів більше схвилював диван і то, як модель буде його очищати після фотосесій.

Але замість похвали Еббі раптово отримала критику. Уважні фанати помітили на знімку одну обурливу, на їхню думку, деталь. Шкіру дівчата рясно покривав автозагар. І передплатники стали турбуватися про те, як безтурботна красуня збирається потім відчищати диван. А деякі настільки обурилися, що навіть назвали те, що відбувається огидним.

Модель обурила мережу фото Instagram abbyrao

Модель обурила мережу фото Instagram abbyrao

Модель обурила мережу фото Instagram abbyrao

Модель обурила мережу фото Instagram abbyrao

Модель обурила мережу фото Instagram abbyrao

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше найкрасивіша жінка в світі виставила напоказ пишні груди без білизни.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!